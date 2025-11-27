PortadaTordillo

TORDILLO SE PREPARA PARA VIVIR SU GRAN FIESTA: 186° ANIVERSARIO

El sábado 20 de diciembre la celebración llega con todo a General Conesa, y vos no te lo podes perder. ¡Entrada libre y gratuita para disfrutar en familia!
Lo que te espera:
-Gran desfile institucional y tradicionalista
-Carrera Aniversario
-Escenario con artistas locales e invitados
-Vibrante encuentro de ballets folklóricos
-Tentador paseo gastronómico
-Feria de artesanos y emprendedores
-Y un baile de cierre para terminar la noche bien arriba
📍 Plaza San Martín – Ruta 11, km 250, General Conesa
Una fiesta llena de color, música y tradición.
¡Tordillo te invita a celebrar sus 186!
