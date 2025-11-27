TORDILLO SE PREPARA PARA VIVIR SU GRAN FIESTA: 186° ANIVERSARIO

El sábado 20 de diciembre la celebración llega con todo a General Conesa, y vos no te lo podes perder. ¡Entrada libre y gratuita para disfrutar en familia!

Lo que te espera:

-Gran desfile institucional y tradicionalista

-Carrera Aniversario

-Escenario con artistas locales e invitados

-Vibrante encuentro de ballets folklóricos

-Tentador paseo gastronómico

-Feria de artesanos y emprendedores

-Y un baile de cierre para terminar la noche bien arriba