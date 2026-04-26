El presidente Milei condenó el atentado contra Trump

El mandatario argentino apuntó contra “la retórica violenta” como responsable del ataque frustrado. Al igual que Milei, Lula da Silva repudió el atentado.

A través de un comunicado oficial por la red X, el presidente Javier Milei expresó su “más enérgico repudio” al intento de atentado que el presidente Donald Trump sufrió el sábado a la noche durante la cena de la Asociación de Corresponsales en la ciudad de Washington.

Lula también repudió el ataque contra Trump

Mediante sus redes sociales, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su repudio al intento de magnicidio sufrido por Donald Trump.

“Mi solidaridad con el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y todos los presentes en la cena con corresponsales en Washington. Brasil repudia enérgicamente el ataque de anoche. La violencia política es una afrenta a los valores democráticos que todos debemos proteger”, escribió Lula.