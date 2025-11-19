EL INTENDENTE JUAN PABLO GARCÍA ANUNCIÓ LA CREACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EDUCACIÓN CULTURAL: UN NUEVO POLO DE FORMACIÓN TERCIARIA EN DOLORES

Dolores da un paso trascendental en su desarrollo educativo y cultural con el anuncio realizado por el Ministro Alberto Sileoni y el Intendente Juan Pablo García, quienes confirmaron la creación del Centro de Producción y Educación Artístico-Cultural (CPEAC), un nuevo polo de formación terciaria que comenzará a funcionar a partir del año 2026.

El intendente Juan Pablo García destacó la importancia histórica de este proyecto para la comunidad: “Hoy damos un paso enorme en el camino de una ciudad que valora su identidad y su talento. En Dolores, la cultura y la educación siempre formaron parte de nuestra manera de estar en el mundo. Somos una comunidad que crece, crea y se emociona a través del arte.”

El CPEAC, cuya sede inicial será la Escuela Primaria Nº 7, ofrecerá una propuesta académica gratuita enfocada en carreras docentes y tecnicaturas vinculadas al arte, buscando consolidar a Dolores como la Capital Regional de la Educación y la Cultura. La primera carrera confirmada que se dictará en el nuevo centro será el Profesorado en Teatro. Posteriormente, la oferta se expandirá con trayectos formativos en disciplinas claves como música, artes visuales, cine y lenguajes digitales.

Por su parte, el Ministro Sileoni destacó: “La apertura del centro permitirá a los jóvenes de Dolores y la región acceder a formación artística terciaria y gratuita sin la necesidad de emigrar, fortaleciendo el talento local”.

El Intendente García subrayó que el proyecto es una “apuesta al futuro y al crecimiento de nuestros talentos locales” y destacó la rica tradición artística de la ciudad: “Este proyecto también se inscribe en una identidad cultural que nos distingue. Somos la tierra de Abel Fleury, de guitarras que cuentan historias, de coros y orquestas que emocionan y de festivales que celebran lo que somos. En Dolores, la cultura es una forma de vida.”

El CPEAC trabajará en articulación con las instituciones educativas con orientación artística ya existentes en el distrito, como la Escuela Primaria Nº 7 (arte), la Nº 15 (comunicación) y la Secundaria Nº 3 (orientada en arte), para potenciar las trayectorias y abrir nuevas oportunidades.