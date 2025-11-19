DOLORENSES DE PKX PRESENTES EN LA PRESENTACIÓN DE ALISI MOTORS EN EL MUSEO DEL AUTOMÓVIL DE CASILDA

Este fin de semana, PKX fue invitado al Museo del Automóvil de Casilda, la empresa argentina fundada por Miguel Alisi y dedicada a la fabricación artesanal de réplicas del icónico Ford GT40, conocidas como Miles GT. Para los chicos de PKX, fue un honor haber sido recibidos con calidez por un grupo humano excepcional, cuya pasión se percibe en cada detalle del proyecto.

Alisi Motors, ubicada en Malagueño (Córdoba), trabaja en una producción artesanal y limitada, recreando con fidelidad el legendario GT40 -el auto que hizo historia en las 24 Horas de Le Mans- y permitiendo una personalización completa para cada cliente. El nombre Miles GT rinde homenaje al piloto Ken Miles, figura clave en el desarrollo del modelo original. Para PKX, conocer de cerca este proyecto resultó profundamente inspirador, ya que combina respeto por la historia, innovación y una búsqueda constante de excelencia.

El evento se desarrolló en el Museo del Automóvil de Casilda, un espacio emblemático para los amantes del motor. El museo exhibe autos clásicos y ha sido sede de acontecimientos destacados, como la visita de Horacio Pagani y la presentación de proyectos automotrices nacionales de alto nivel. Para PKX -que admira la filosofía de Pagani y busca transmitir esa misma pasión y cuidado artesanal en la fabricación de sus bicicletas- estar en ese lugar tuvo un significado especial.

Durante la jornada, se compartió una breve reseña sobre el Ford GT40, uno de los autos más emblemáticos del automovilismo mundial. Creado en los años 60 para competir en Le Mans, el GT40 se convirtió en leyenda tras imponerse a los grandes fabricantes europeos gracias a su diseño innovador, su chasis ultrabajo y su motor preparado para resistir las competencias más exigentes. Su historia encarna perseverancia, desafío y superación.

Uno de los momentos más destacados para PKX fueron las palabras de aliento brindadas por el propio Miguel Alisi, luego de ver y conocer una de las bicicletas especialmente diseñadas por el equipo para la ocasión, inspirada en el auto número 65. Sus consejos, su mirada sobre el trabajo del grupo y su mensaje de continuar adelante sin bajar los brazos, incluso ante los obstáculos, dejaron una huella significativa e impulsan a PKX a seguir desarrollando su proyecto con más fuerza que nunca.

PKX agradece profundamente la invitación y el cálido recibimiento. El equipo regresa inspirado, orgulloso y convencido de que en Argentina hay talento, pasión y visión para crear cosas verdaderamente extraordinarias.

Integrantes del equipo PKX e-bikes:

• Mariano Portinari

• Agustín Killamet