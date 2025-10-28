SIEMPRE CON LA FAMILIA MUNICIPAL!

El Intendente Francisco Echarren anunció, a través de un video, un nuevo aumento para los empleados municipales: “Con esfuerzo, compromiso y buena administración, este viernes todos los empleados municipales cobrarán los sueldos con un 10% de aumento, para llegar al 70% en lo que va del 2025”.

El jefe comunal destacó la importancia de los ahorros y la previsión: “vamos a cumplirles siempre a la familia municipal, llegando también a los jubilados municipales”, expresó.

Es una forma de agradecer su compromiso, su trabajo y su dedicación por nuestra ciudad, para que esté cada día más linda.