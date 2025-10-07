Política EconomiaPortadaSociedad

RURALES DEL SUDESTE PARTICIPARON DE UNA REUNIÓN ABIERTA CON EL SECRETARIO DE AGRICULTURA DE LA NACIÓN  

EN BALCARCE

Con un debate sobre las últimas noticias que han afectado al sector agropecuario pero sobre todo con una exposición acerca de lo que el gobierno nacional viene ejecutando en relación al campo, varias de las Sociedades Rurales del Sudeste asistieron a un encuentro con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca nacional, Sergio Iraeta.

La reunión se llevó adelante en la Sociedad Rural de Balcarce, pero exenta de formalidades, lo que permitió que productores en general y representantes de otras entidades oyeran y consultaran al funcionario sobre diversas temáticas.

Iraeta prefirió no hablar sobre asuntos de política partidaria como lo que se sabe por los medios en plena campaña electoral, pero dio la versión del Gobierno respecto a los derechos de exportación en 0 durante tres días y consideró que “hay un efecto positivo sobre los precios en la actualidad que beneficia a los productores”.

Además de Balcarce y Mar del Plata, por la zona VI de CARBAP hubo estuvo representantes de las Rurales de General Guido, General Lavalle, General Madariaga, Ayacucho, Mar Chiquita, General Alvarado y San Cayetano. Integraron la mesa principal el protesorero de la confederación, Santo Rosati; el presidente de la Sociedad Rural de Balcarce, Osvaldo Melucci; el presidente de Federación Agraria de Balcarce, Bernardo Menone; y el presidente de la Sociedad Rural de Mar del Plata, Juan Carlos Petersen.

Un tema relevante que se tocó fue la identificación electrónica bovina desde 2026. El funcionario resaltó que será un hecho desde enero y justificó en que estarán todos los dispositivos a demanda, con distintos proveedores, y “se llegará con un SENASA preparado para que el sistema funcione”.

El secretario de Agricultura refirió avances en simplificaciones de trámites y de impuestos menos conocidos que las retenciones para el campo, el “achique” de su cartera que pasó de 15 subsecretarías a 5 con un único secretario de Estado, y que fundamentalmente “es necesario la política se siga ordenando”. Instó a los productores a mantener una posición propositiva y remarcó que no es su espíritu gestionar partidariamente sino por las necesidades concretas del sector, al que manifestó conocer por ser productor en zona de Lobería.

Se le manifestaron temas relacionados a la infraestructura, a caminos rurales, a las relaciones con la provincia, a las tasas crediticias y políticas para pequeños productores. Iraeta señaló que están comenzando a darse licitaciones para rutas nacionales como la 3 y las de Mesopotamia.

Estaba presente el intendente local, Esteban Reino; el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias (UnMdP) Miguel Pereyra Iraola; integrantes del INTA a nivel regional; representantes de Agricultores Unidos de Balcarce y del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires, y consignatarios de hacienda, entre otros. 

 

 

Sociedad Rural de Ayacucho

Sociedad Rural de Mar Chiquita

Sociedad Rural de General Guido

Asociación Rural de General Madariaga

Sociedad Rural de Lobería
Sociedad Rural de Mar del Plata

Asociación de Productores de Benito Juárez

Sociedad Rural de Balcarce

Sociedad Rural de General Alvarado

Sociedad Rural de Tandil

Asoc. Productores de Gonzales Chaves

 

Asociación Rural de Maipú

Sociedad Rural de Necochea

Sociedad Rural de Rauch

Sociedad Rural de General Lavalle

Sociedad Rural de San Cayetano

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Axel Kicillof ante el acto de Javier Milei: “Hay que resaltar el grado de locura que esto implica”

Política EconomiaPortada

Con tono de rockstar, Milei relanzó la campaña y desafió al kirchnerismo

DestacadoDoloresPortada

TRAGEDIA EN LA AUTOVÍA 2: UN MENOR DE 12 AÑOS FALLECIDO EN ACCIDENTE A LA ALTURA DE SEVIGNÉ

Política EconomiaPortadaSociedad

Azul: debaten un proyecto para que los vecinos mantengan los caminos rurales

Política EconomiaPortada

Diego Santilli: “Me toca asumir la responsabilidad”

Política EconomiaPortada

El pan aumenta en torno al 12% en la provincia de Buenos Aires

Política EconomiaPortada

El Gobierno admite que el caso Espert generó un daño en la campaña libertaria

Política EconomiaPortada

Malena Galmarini le preguntó a Santilli por Karen Reichardt: “¿La van a apretar para que renuncie?

PortadaSociedad

Aftosa: el Senasa habilitó algunas excepciones para las zonas inundadas

Política EconomiaPortada

Taiana aceptó debatir con Santilli pero condicionó la fecha a la confirmación judicial de su candidatura

La CostaPortadaSociedad

Crimen de Mara Mateu en Santa Teresita: Casación rechazo revisión de la pena a un femicida

Política EconomiaPortada

José Luis Espert bajó su candidatura a diputado: “Por la Argentina, doy un paso al costado”

Mostrar más