PARQUE AUTOMOTOR: EL MUNICIPIO INCORPORÓ NUEVA MAQUINARIA

El Municipio incorporó una nueva retroexcavadora sobre orugas. Se trata de una herramienta fundamental para seguir manteniendo y mejorando los caminos rurales.

Desde el Área de Obras Públicas, también destacaron que esta máquina permite realizar movimientos de suelo en las distintas obras que se llevan adelante en la ciudad.

“Cada nueva maquinaria es una inversión para mejorar nuestro Parque Automotor y podamos trabajar mejor, dando respuesta más rápida y con más eficiencia a la demanda de los vecinos”, dijo el Intendente Juan Pablo García.