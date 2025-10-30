Milei reunió a los gobernadores para ir por la modernización laboral y la reforma tributaria

El encuentro duró más de dos horas y contó con la presencia de 20 representantes provinciales. Al término de la reunión, Manuel Adorni presentó los detalles conversados y anunció que el plan de reformas comienza a partir del recambio legislativo. “La voluntad de Milei es trabajar con todos”, consideró.

Casa Rosada fue el escenario de una nueva reunión entre el Gobierno nacional y los representantes provinciales. El encuentro fue encabezado por el presidente Javier Milei con vistas a las nuevas reformas que el Poder Ejecutivo quiere llevar al Congreso de la Nación a partir del recambio parlamentario cuando las bancadas oficialistas crezcan en cantidad tras el arrasador triunfo del domingo 26 de octubre en las elecciones legislativas.

El encuentro duró más de dos horas y medio, y una vez que culminó el vocero presidencial Manuel Adorni detalló que el Gobierno nacional les propuso a los mandatarios avanzar en una “una modernización laboral, una reforma tributaria y un nuevo Código Penal” a partir del recambio legislativo. “Para que haya trabajo y buenos salarios, tiene que haber inversión y para que haya inversión, tiene que haber baja de impuesto”, expresó el portavoz.

Quiénes participaron del encuentro

Por el Ejecutivo Nacional estuvo la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la de Capital Humano, Sandra Pettovello; la de Seguridad, Patricia Bullrich; el de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En representación de las provincias estuvieron los mandatarios que formaron alianzas electorales con La Libertad Avanza el pasado 26 de octubre: Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; Leandro Zdero, de Chaco; Claudio Poggi, de San Luis; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos.

Además, estuvieron los integrantes de Provincias Unidas el cordobés Martín Llaryora; el correntino Gustavo Valdés; el santacruceño Claudio Vidal; el jujeño Carlos Sadir; el santafesino Maximiliano Pullaro; y el chubutense Ignacio Torres. Y también los gobernadores dialoguistas: Gustavo Sáenz de salta; Rolando Figueroa de Neuquén; Alberto Weretilneck de Río Negro; Manuel Orrego de San Juan; y Hugo Passalacqua de Misiones.

Completaron la nómina de presentes en Balcarce 50, los mandatarios peronistas Raúl Jalil de Catamarca; Osvaldo Jaldo de Tucumán; Sergio Ziliotto de La Pampa; y el saliente y Gerardo Zamora de Santiago del Estero, que volverá al Senado de la Nación después de ocho años.

EN DESARROLLO