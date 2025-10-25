MES DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE: ENCUENTRO POR EL SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR

La Dirección de Nutrición de la provincia convocó a todos los Municipios y Consejos Escolares que tienen SAE ( Servicio Alimerario Escolar) a realizar una actividad haciendo alusión a esta fecha.

Dolores eligió hacer un almuerzo y una charla destinada a los Directivos de Instituciones educativas que cuentan con prestación SAE.

Participó de dicho evento la Coordinadora Regional del SAE, quien posicionó a Dolores N°1 dentro de la región 11, destacando el trabajo de nuestro equipo y el cambio que se generó en Dolores desde que se municipalizó el SAE.