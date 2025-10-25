MES DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE: ENCUENTRO POR EL SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR

La Dirección de Nutrición de la provincia convocó a todos los Municipios y Consejos Escolares que tienen SAE ( Servicio Alimerario Escolar) a realizar una actividad haciendo alusión a esta fecha.
Dolores eligió hacer un almuerzo y una charla destinada a los Directivos de Instituciones educativas que cuentan con prestación SAE.
Participó de dicho evento la Coordinadora Regional del SAE, quien posicionó a Dolores N°1 dentro de la región 11, destacando el trabajo de nuestro equipo y el cambio que se generó en Dolores desde que se municipalizó el SAE.
La funcionaria también agradeció al Intendente Juan Pablo García, destacando que es de suma importancia que haya decidido convocar a dos Lic. en Nutrición para que planifiquen y organicen el Servicio Alimentario Escolar.