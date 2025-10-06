Malena Galmarini le preguntó a Santilli por Karen Reichardt: “¿La van a apretar para que renuncie?

La ex titular de AySA cruzó al candidato que tomó el lugar de José Luis Espert y le recordó que “le corresponde encabezar a la segunda de la lista”.

Buenos Aires, 6 octubre (NA) — La ex titular de AySA Malena Galmarini apuntó contra el candidato que tomó el lugar de José Luis Espert en La Libertad Avanza (LLA) en las próximas elecciones legislativas, Diego Santilli, y le preguntó sobre la situación de su compañera de lista, Karen Reichardt: “¿La van a apretar para que renuncie?”, cuestionó.

Desde sus redes sociales, le recordó que, a quien “le corresponde encabezar” la nómina es a la segunda, después de Espert: “No te subas al pony todavía”, le advirtió.

“Diego, ya te conté que le corresponde a la segunda de la lista encabezar. ¿¡La van a apretar para que renuncie?! El narco hace bastante eso en otros países, por eso pregunto”, expresó Galmarini desde su cuenta de X.

Ayer por la noche, le había sugerido a Santilli que, si tenía alguna duda, lo “discutían” en la Justicia y detalló que, en este caso, “no aplica género por género en el primero lugar” porque “no modifica la paridad de la lista” y, en todo caso, lo debe decidir la justicia electoral federal: “Si te mueven a vos, hay que mover toda la lista”, agregó.

Para finalizar, Galmarini sostuvo que, en estas elecciones y en todas, “es necesario” que haya mujeres, “más allá” de si le gusta, en particular, esta candidata “o no”, en línea con su apoyo permanente a la igualdad política y social del género femenino y disidencias.

NA.