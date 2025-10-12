JUAN CARLOS PIRALI DISTINGUIDO EN SAN VICENTE

Literarias |
Una nueva distinción literaria ha recibido el poeta dolorense Juan Carlos Pirali, esta vez fue distinguido con la primera mención especial, en el certamen organizado por la filial SADE de San Vicente, en mérito a su poesía VALORES. El primer premio fue para María Cordido, de Azul, segundo lugar para Noelia Domínguez y tercero para Héctor García, ambos de Alejandro Korn. El texto de la obra de Pirali es el siguiente:
VALORES
Hay valores que son universales
con alcances que rayan en lo excelso,
y denotan pasión en cada acto
sin reparos de razas y de credos
El valor que derrama la empatía
es el trato cordial con amplio efecto,
con virtudes de dignos procederes
que potencian humanos sentimientos.
Enriquece la vida una sonrisa;
abre rumbos de paz con suave gesto,
es idioma vital para entenderse
en las tramas de ripios y repechos.
Humildad es cultivo de grandeza;
elevado principio del honesto,
es dominio constante de pasiones
y es un muro que ataja lo protervo.
Probidad es la base del decoro
donde afirma poder el pensamiento,
con respeto, justicia, tolerancia,
en espacio cordial de ánimo abierto.
La verdad es principio de confianza;
paradigma de amor y de respeto,
gratitud, convivencia, tolerancia,
que señalan el rumbo más parejo.
Los valores humanos son el alma
del que sueña un futuro de derechos,
con el triunfo final de su designio
en el vasto lugar del universo.
Autor, Juan Carlos Pirali