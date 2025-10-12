JUAN CARLOS PIRALI DISTINGUIDO EN SAN VICENTE

Literarias |

Una nueva distinción literaria ha recibido el poeta dolorense Juan Carlos Pirali, esta vez fue distinguido con la primera mención especial, en el certamen organizado por la filial SADE de San Vicente, en mérito a su poesía VALORES. El primer premio fue para María Cordido, de Azul, segundo lugar para Noelia Domínguez y tercero para Héctor García, ambos de Alejandro Korn. El texto de la obra de Pirali es el siguiente:

VALORES

Hay valores que son universales

con alcances que rayan en lo excelso,

y denotan pasión en cada acto

sin reparos de razas y de credos

El valor que derrama la empatía

es el trato cordial con amplio efecto,

con virtudes de dignos procederes

que potencian humanos sentimientos.

Enriquece la vida una sonrisa;

abre rumbos de paz con suave gesto,

es idioma vital para entenderse

en las tramas de ripios y repechos.

Humildad es cultivo de grandeza;

elevado principio del honesto,

es dominio constante de pasiones

y es un muro que ataja lo protervo.

Probidad es la base del decoro

donde afirma poder el pensamiento,

con respeto, justicia, tolerancia,

en espacio cordial de ánimo abierto.

La verdad es principio de confianza;

paradigma de amor y de respeto,

gratitud, convivencia, tolerancia,

que señalan el rumbo más parejo.

Los valores humanos son el alma

del que sueña un futuro de derechos,

con el triunfo final de su designio

en el vasto lugar del universo.

Autor, Juan Carlos Pirali