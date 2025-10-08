JAVIER MILEI EN MAR DEL PLATA

El referente local de la Libertad Avanza Dolores Jorge Ezequiel Domínguez junto a jóvenes Libertarios, participaron de un encuentro seccional junto al armador Pcial. Sebastián Pareja y actual Candidato a Diputado Nacional, Alejandro Carrancio candidato a Diputado Nacional, Gastón Abonjo, Diputado Pcial. y coordinador de la 5ta sección Electoral y Cecilia Martínez electa Senadora por la Pcia. de Buenos Aires.

Se desarrollo una mesa de trabajo con todo el equipo de la Libertad avanza de la 5ta Sección Electoral en la previa de la llegada del Presidente de la Nación Javier Milei a Mar del Plata.