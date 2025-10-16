DestacadoDolores

DOLORES: SE REALIZO LA AUTOPSIA DE PADRE E HIJO HALLADOS SIN VIDA

Tras el hallazgo de dos hombres fallecidos en una vivienda de Esteban Facio al 2084, hecho que generó profunda consternación en la comunidad de Dolores, se pudo saber este miércoles que se realizo la correspondiente autopsia, y no se habrían registrado signos de violencia en el cuerpo del hombre mayor (91 años), confirmándose que su deceso se habría producido por causas naturales.
En el caso de su hijo (66 años), los peritos determinaron que se trató de un hecho de autodeterminación.

