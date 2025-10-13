DOLORES MANTUVO UNA CITA CON LA HISTORIA

En el arranque de la Copa de Oro del TSC prevalecieron Ariel Ianni (Titulares) y Lionel Ugalde (Invitados). Además, se rindió homenaje a Carlos Alberto ‘El Vasco´ Sarasua y a Fernando Fierro, integrantes del grupo fundador del TSC.

El autódromo Miguel Ángel Atauri fue el escenario del inicio de los Playoff del Turismo Special de la Costa. Con un cielo gris y la amenaza latente de lluvia, se llevó adelante el Gran Premio Carlos Alberto ‘Vasco Sarasua’ que en lo deportivo Ariel Ianni y Marcelo Doumic lograron el objetivo de sumar puntos fuertes afianzándose en la carrera por el campeonato, se perfilaron nuevos candidatos y, casi sin buscarlo, se concretó una cita con las raíces del TSC. Mientras que Lionel Ugalde logró ganar por segunda vez en la temporada en la final para pilotos invitados.

INVITADOS: UGALDE Y SU VALIANT LOGRARON UNA HISTÓRICA VICTORIA

Para la manga de invitados se concretaron dos hitos curiosos: el primero se dio el sábado en la clasificación cuando Kevin Baigorria (Chevrolet Esteban Dimuro) y Lionel Matías Ugalde igualaron a la centésima el mejor tiempo de vuelta: 1:24.026, pero lo que la Pole Positión quedó en manos de Baigorria por que fue el primero que marcó el tiempo y relegó a Ugalde a la segunda colocación. El segundo hito es que el piloto teceísta sumó su segundo triunfo de la temporada, pero con dos pilotos titulares distintos: Mauricio Gallego en la primera fecha de Mar del Plata y Juan Pablo Villanueva para esta competencia.

En lo estrictamente deportivo Ugalde capturó la punta con Kevin Baigorria relegado a la segunda posición. Luego este trepa a la primera posición hasta que la Chevy decayó en ritmo por problemas con un amortiguador que lo terminó obligando a abandonar. A partir de allí fue monologo del Valiant rojo con una entretenida pelea por la segunda posición entre Ariel Ianni y Darío Rapari (Chevrolet). Cuarto concluyó Marcelo Doumic, y le siguieron Nahuel Morón; Carlos Climente, Emmanuel Fauda (Chevrolet Pedro Larribe); Francisco Tamagno; Agustín Gusmeroli y Luis Redondo.

TITULARES: EL CAMPEÓN MOSTRÓ LAS CREDENCIALES

La primera carrera del día Marcelo Doumic hizo valer el peso de la Pole Position y marcó el ritmo en punta durante gran parte de la final. Detrás tuvo a un expectante Ariel Ianni que en su posición de escolta descontó vuelta tras vuelta la diferencia con el puntero. En el giro 12, piloto del ‘Tractor Amarillo’ sacó provecho de los problemas de freno de la Dodge de Doumic encontrando el hueco, superándolo hasta concretar la victoria. Doumic arribó a la cuadriculada en la segunda posición y tercero concluyó Carlos Climente.

EMOTIVO HOMENAJE AL VASCO SARASÚA Y A FERNANDO FIERRO

En el atardecer, durante la entrega de trofeos en el podio, la Comisión Directiva con Miguel Islas a la cabeza rindió tributo a Carlos Alberto Sarasua y a Fernando Fierro. Sarasua fue gestor e impulsor del nacimiento del Turismo Special de la Costa en 1999 y construyó varios de los autos que integraron el parque de la categoría (por caso la mítica ‘Chelita I’ de Darío Rapari); Fierro por su parte es el ganador de la primera carrera cuando la novel categoría del Zonal del Atlántico empezó a rodar aquel año en el autódromo de Mar de Ajó.

Curiosa y emotivamente, Sarasua y Fierro entregaron los trofeos de los podios. Podios con apellido de peso en el TSC: al ganador de la final de invitados Lionel Ugalde lo escoltaron el mencionado Ianni y Darío Rapari. Es decir, protagonistas que se fueron sumando en los inicios (Ugalde debutó en el año 2000; Ianni en 2002 y Rapari en 2001) como así Miguel Islas (ganador fecha Copa Máster) que participó en la carrera inaugural y que Carlitos Climente se integró poco después.

CAMPEONATO: EL GRINGO SE ESCAPA EN LA CIMA DE LA COPA

Tras ganar en Dolores, Ariel Ianni se mantiene extraoficialmente en la cima del Play Off y estiró a 21 la diferencia sobre Marcelo Doumic. Darío Rapari escaló del quinto al tercer lugar en la tabla quedando a 42 puntos del Gringo de Balcarce. A 26 pts Luca Bozzone se ubica tercero en el Play Off con 9 puntos. Cerca de Rapari, Carlitos Climente contabiliza 30 puntos sobre 50 que lo separa del líder. También por el campeonato regular, el balcarceño lidera con 243.5 puntos contra 223 de Doumic y 168 de Luca Bozzone.

La próxima carrera será el fin de semana del 8 y 9 de noviembre en el autódromo Ciudad de Mar del Plata. Allí ingresarán los ‘Dos de último minuto’ ampliando a 12 los candidatos a pelear el campeonato 2025 del TSC.