DOLORES: CONDENAN A PERPETUA A NATANIEL SCHOUTEN POR FEMICIDIO EN GENERAL BELGRANO

Este jueves 16 de octubre, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Dolores condenó a Nataniel Thierry Schouten a prisión perpetua, por el femicidio de su exsuegra, Marcela Costilch, y por el intento de femicidio de su expareja, Eliana Peña, hechos ocurridos en la localidad de General Belgrano.

El juicio se llevó adelante en una audiencia única el pasado 2 de octubre ante los jueces Antonio Severino, Christian Rabaia y Matías Zabaljauregui. La acusación estuvo en manos del fiscal de Juicio N° 8, Juan Manuel Dávila, junto al fiscal de la U.F.I.D. N° 10 de Chascomús, Jonatan Robert. La querella particular fue representada por el Dr. Julio Torrada, mientras que la defensa estuvo a cargo de la Dra. Adela González.

Durante el debate se presentaron pruebas y testimonios que dieron sustento a la acusación. En los alegatos, tanto la Fiscalía como la querella solicitaron la pena máxima.

Finalmente, el Tribunal resolvió imponer la pena de prisión perpetua, declarando a Schouten culpable de homicidio calificado por alevosía y por violencia de género, además de desobediencia, violación de domicilio y homicidio agravado en grado de tentativa.