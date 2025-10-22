ALLANAMIENTOS EN DOLORES POR DELITO DE PELIGRO VIAL: SECUESTRAN 9 MOTOS DE ALTA Y BAJA CILINDRADA

Un importante operativo judicial y policial en Dolores culminó hoy con el secuestro de nueve motos, incluyendo modelos de alta gama como una KTM Duke 200 CC y una Honda Tornado XR 250.

El procedimiento se enmarca en una investigación por infracción al Artículo 193 bis del Código Penal (Delito de Conducción Peligrosa), que castiga la participación en pruebas de velocidad o destreza (comúnmente conocidas como “picadas”) que generen una situación de peligro para quienes se encuentren en la vía pública. La Sección Motorizada Vial Dolores inició actuaciones prevencionales. La denuncia surgió tras detectar a varios masculinos a bordo de motos realizando maniobras de riesgo y temerarias en la calle Carlos Gardel (ex Ruta N° 2). Los conductores circulaban a alta velocidad y realizaban destrezas como “Willy”, poniendo en riesgo tanto su integridad física como la de terceros.

Solicitaron copias fílmicas al Centro de Monitoreo Local (COM); Asumiendo que para llegar a la zona de las picadas debían transitar por el centro, cubierto por las cámaras de la Municipalidad.

La investigación fue dirigida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1. La Dra. Mónica Ferre, junto a su equipo de instructores, fue quien avaló la estrategia y dispuso las notificaciones correspondientes a los involucrados.

El Juzgado de Garantías N°1, a cargo del Dr. Emiliano Lázari, fue la autoridad judicial que libró las órdenes de registro y secuestro. El operativo fue ejecutado por personal de la Sección Motorizada Vial Dolores, Motorizada Pinamar y el Destacamento Vial Dolores.

Resultados: Tres Domicilios Allanados y Nueve Motos Secuestradas.

Los allanamientos se concretaron en tres domicilios de la ciudad, identificando a tres investigados (uno de ellos, un menor de edad): • En calle Paysandú: Se identificó a un menor de 16 años y se secuestraron 5 motocicletas (Yamaha 110, Gilera, Cerro 110, Motomel y una Gilera Smash), varias de ellas sin patente y con otras irregularidades. • En Tres de Febrero: Se identificó a un joven de 21 años y se secuestraron una Honda Tornado XR 250 y una MotoMel C150. • En Bocalandro: Se identificó a un masculino de 24 años de edad y se secuestró una KTM modelo Duke 200 CC.