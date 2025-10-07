DoloresSociales

AGRADECIMIENTO A LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN ROQUE

La Familia Cabrera desea expresar su más profundo y sincero agradecimiento al Hospital San Roque por la excelente atención y el cuidado recibido por nuestro hermano.

Extendemos nuestro reconocimiento al personal por su dedicación y profesionalismo, y en especial queremos destacar la labor de Mariano Gómez, María Elena Godoy, Ana Etchart y todo el equipo de Enfermería.

Estamos más que agradecidos por la calidad humana y el compromiso demostrado por cada uno de ellos.

Muchísimas gracias.

Flia. Cabrera

