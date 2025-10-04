Se jugó el 4to. torneo de damas de la Liga Dolorense de Tenis, con la participación de 32 jugadoras, teniendo como organizador al Polideportivo Municipal, con la colaboración del club Sarmiento, Ever Ready y Naytuel, en las categorías dobles intermedia y singles de 2da.-3ra., 4ta. y 5ta. En este torneo, participaron tenistas de Castelli y Pila.
RESULTADOS
Dobles Intermedia: Se jugó en la modalidad americano, con la participación de 5 parejas, resultando campeonas la pareja formada por Soledad Solís y Claudia Travacio de Castelli, segundas fueron Betina Moreni e Inés Soler.
Singles 2da.-3ra.: Maru Ali venció a Cintia Stutz por por 6-4 y 6-3.
Semifinalistas: Eugenia Martín y Andrea Luna.
4ta..: Natalia Cornaglia derrotó a Mariela Alam por 6-2,1-6 y 6-1.
Semifinalistas: Eugenia Hernández e Irina Ortiz.
5ta: Se disputó por zona, resultando triunfadora Lucía Escudero, segunda resulto Silivia Dufour.