UN HOMBRE FUE DETENIDO EN DOLORES POR AMENAZAR CON UN ARMA BLANCA

Un individuo de 31 años fue detenido en Dolores tras un hecho ocurrido en una vivienda de calle Vucetich.

Según se pudo saber, el sujeto habría violado una medida cautelar vigente por una causa de violencia familiar con su ex pareja. En ese contexto, habría amenazado a la mujer y a un familiar de ella con un arma blanca.

Personal policial secuestró un cuchillo de unos 20 centímetros.

La Fiscalía N°1, a cargo de la Dra. Mónica Ferre, tomó intervención en la causa.

La aprehensión inicial fue convertida en detención por disposición del Juzgado de Garantías N°1, a cargo de la Dra. María Fernanda Hachmann.