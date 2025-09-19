RECONOCIERON AL CICLISTA FALLECIDO ANOCHE EN LA AUTOVÍA 2

Anoche una persona perdió la vida cuando circulaba en bicicleta por la ruta y fue embestida por un automóvil.

El hecho se registró poco antes de las 20:00 en el kilómetro 277 de la autovía 2. El siniestro fue protagonizado por un Peugeot 208, conducido por un hombre que viajaba acompañado por su esposa e hijas, y la bicicleta en la que se trasladaba la víctima. Como consecuencia del impacto, el ciclista falleció en el acto.