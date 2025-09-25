Para diputado cívico la quita de retenciones al campo “fue una maniobra financiera”

Criticó la medida del gobierno nacional para frenar el alza del dólar, tras anticipar que la decisión no era una solución para los productores.

Luego de que la quita de retenciones al campo anunciada por el gobierno llegara a su fin en menos de 48 horas, el diputado provincial por la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, ratificó sus dichos y afirmó: “no me equivoque”.

El legislador manifestó en diferentes entrevistas su postura sobre la medida ni bien se anunció, comentó en tono irónico: “parece increíble que en menos de 24hs, la nota ya esté desactualizada”.

El comentario lo realizó al confirmarse que tras obtener el cupo de u$s7.000 millones que buscaba el gobierno, el equipo económico decidió el regreso de las retenciones a las agroexportaciones.

“Aunque, no me equivoqué en nada de lo que dije: no fue una medida a favor de los productores, fue una maniobra financiera”, ratificó el legislador.

En tanto, Bugallo señaló que “hoy los productores siguen igual, secos y con los mismos problemas de siempre, mientras un par de cerealeras se embolsaron 1.500 millones de dólares”.