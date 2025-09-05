NUEVA GUARDIA DE ADULTOS EN EL HOSPITAL SAN ROQUE DE DOLORES

El Hospital San Roque de Dolores ya cuenta con una renovada guardia destinada a la atención de adultos, totalmente equipada para brindar un servicio más ágil y seguro a la comunidad.

Las instalaciones incluyen tres boxes de atención simultánea, un shockroom preparado para emergencias de alta complejidad y cabinas con oxígeno, aire comprimido y aspiración central. Además, se sumaron camillas multifuncionales de última generación.