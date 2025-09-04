DestacadoDolores

LA JUSTICIA DE DOLORES DICTÓ UNA MEDIDA CAUTELAR PARA RECATEGORIZAR EL HABER DE UN JUBILADO DEL PODER JUDICIAL

En un fallo reciente, la justicia de la ciudad de Dolores, resolvió admitir una medida cautelar solicitada por un jubilado dolorense del Poder Judicial, patrocinado por el Dr. Francisco Stea.
El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo de. Dr. Marcos Julián Milano, en el marco de las actuaciones “ROSALES MACCHI FEDERICO GUILLERMO C/ IPS S/ AMPARO” (Expte. N° 1743/2025), dictó una resolución en donde admitió una medida cautelar a favor del jubilado dolorense, ordenando al Instituto de Previsión Social que desde la liquidación salarial siguiente a la notificación de la medida, se restablezca el derecho a la movilidad jubilatoria que a través Acuerdo 4093/23 de la Suprema Corte de Justicia y su anexo, abonándose las Subcategorías que le corresponde, en base a lo dispuesto en dicho Acuerdo 4093 desde la entrada en vigencia del mismo, ello hasta que se dicte el pronunciamiento definitivo en autos.
Es dable recordar, que la Acordada N° 4093/2023 de la SCBA había dispuesto nuevas recategorizaciones y porcentajes para los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, impactando favorablemente en sus salarios, pero no así con los jubilados del mismo sector.
El reciente fallo dictado por el magistrado dolorense referenciado, es el primero de los precedentes en el Departamento Judicial de Dolores en materia previsional que involucran a los jubilados de dicho sector y por el que se venían realizando innumerables gestiones desde todos los sectores comprometidos en la lucha por la mejora de los haberes previsionales de los trabajadores pasivos.
ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte