LA JUSTICIA DE DOLORES DICTÓ UNA MEDIDA CAUTELAR PARA RECATEGORIZAR EL HABER DE UN JUBILADO DEL PODER JUDICIAL

En un fallo reciente, la justicia de la ciudad de Dolores, resolvió admitir una medida cautelar solicitada por un jubilado dolorense del Poder Judicial, patrocinado por el Dr. Francisco Stea.

El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo de. Dr. Marcos Julián Milano, en el marco de las actuaciones “ROSALES MACCHI FEDERICO GUILLERMO C/ IPS S/ AMPARO” (Expte. N° 1743/2025), dictó una resolución en donde admitió una medida cautelar a favor del jubilado dolorense, ordenando al Instituto de Previsión Social que desde la liquidación salarial siguiente a la notificación de la medida, se restablezca el derecho a la movilidad jubilatoria que a través Acuerdo 4093/23 de la Suprema Corte de Justicia y su anexo, abonándose las Subcategorías que le corresponde, en base a lo dispuesto en dicho Acuerdo 4093 desde la entrada en vigencia del mismo, ello hasta que se dicte el pronunciamiento definitivo en autos.

Es dable recordar, que la Acordada N° 4093/2023 de la SCBA había dispuesto nuevas recategorizaciones y porcentajes para los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, impactando favorablemente en sus salarios, pero no así con los jubilados del mismo sector.