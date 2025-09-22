General Lavalle: Con un Asado Popular se festejará la Patrona de la ciudad

General Lavalle celebrará este miércoles 24 de septiembre de 2025 las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Merced. La jornada contará con un Asado Popular en el Polideportivo Eva Perón, al que se invita a toda la comunidad.

La Municipalidad declaró asueto administrativo, por lo que no habrá actividad en las oficinas municipales ni en dependencias de la provincia de Buenos Aires, incluyendo el Banco Provincia.

Cronograma de actividades:

9:30 hs: Inicio con desfile desde el acceso de Lavalle

Santa Misa: celebrada por el Obispo Juan Ignacio

Almuerzo popular: se solicita presentar DNI y traer vajilla

Espectáculos y música:

Taller Municipal

Grupo Amanecer

Grupo La 290 (General Lavalle)

Con Ritmo de General Lavalle

Se invita a toda la comunidad a participar de esta jornada festiva.