EMPEZARON LAS PEÑAS EN EL PARQUE TERMAL!

A pesar del enorme temporal del día sábado, se llevó a cabo con éxito el primer espectáculo del ciclo de Peñas “Folklore en Termales Mall”.

La idea de Damián Garbarini, Francisco Monrroy y Emanuel Gabotto, tuvo buena respuesta popular frente a las inclemencias del tiempo y se pudo disfrutar de una tarde noche de canto, payada y baile en el Paseo de Compras del Parque Termal.

Bautizaron el escenario con el nombre del reconocido músico dolorense Daniel Monrroy.

Con la conducción de Mariángel Gabotto, estuvieron Los Amigos del Camino, Bombo Legüero, Juan Antonio Márquez y Emanuel Gabotto.

El payador dolorense tuvo a Nahuel Giménez de invitado y el cantor de los montes del tordillo a Braian Simaldoni.

Ya anunciaron la próxima fecha, que sería el domingo 19 de octubre, para festejar el día de la madre con canto y danza folclórica, junto a otro elenco de primer nivel.