DOLORES VIVIÓ UN FIN DE SEMANA TURÍSTICO Y DEPORTIVO CON MÁS DE 5.000 VISITANTES Y UN IMPACTO ECONÓMICO DE 500 MILLONES DE PESOS

La ciudad de Dolores tuvo un fin de semana histórico en materia turística y deportiva, con actividades que convocaron a miles de visitantes y generaron un importante movimiento económico.

Entre el 11 y el 14 de septiembre, se realizaron eventos de gran convocatoria:

• Maxi Básquet, que en su segunda edición reunió a más de 70 equipos y 1.000 deportistas de todo el país y Uruguay.

• A.L.M.A y la Fórmula 5 Metropolitana, que volvieron a encender el Autódromo Municipal Miguel Ángel Atauri con un espectáculo de primer nivel, reuniendo a más de 1.000 personas en el predio.

• Además, las carreras en el Hipódromo sumaron público y atractivo deportivo.

A estos eventos se sumó la gran afluencia de visitantes al Parque Termal Dolores, que recibió 3.500 personas durante el fin de semana, consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de la región.

En total, 5.108 turistas visitaron Dolores, lo que significó un impacto económico estimado en 500 millones de pesos.

Los niveles de ocupación hotelera fueron elevados:

• Hoteles: 90%

• Cabañas: 80%

• Alojamientos extra hoteleros (casas y departamentos particulares): 99%

Estos números confirman el posicionamiento de Dolores como destino turístico regional, combinando deporte, termalismo y hospitalidad.

El intendente Juan Pablo García destacó: “Cada evento deportivo no solo nos llena de orgullo, sino que reactiva nuestra economía, fortalece el turismo y proyecta a Dolores como un destino de cercanía para miles de personas. Este fin de semana fue una muestra de lo que significa trabajar con planificación y pensar en la ciudad como capital regional del deporte”.

Por su parte, la secretaria de Turismo Inés Barragán subrayó: “Los datos de ocupación y el impacto económico reflejan el gran trabajo articulado entre el sector público y privado. Dolores sigue consolidándose como un lugar elegido, gracias a la calidad de sus eventos deportivos, la infraestructura termal y la calidez de nuestros prestadores turísticos”.