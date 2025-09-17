DOLORES ES SEDE DE LOS INTERREGIONALES DE BONAERENSES

Mañana jueves 18 y el viernes 19 nuestra ciudad será, por primera vez, sede de la instancia interregional de torneos bonaerenses.
Participan de esta etapa las regiones 1 (Berisso, Brandsen, Chascomús, Ensenada, Belgrano, Gral Paz, La Plata, Magdalena, Monte Grande y Punta Indio) y la región 13 (Castelli, Dolores, Gral. Guido, Gral. Lavalle, Partido de La Costa, Lezama, Maipu, Pila, Pinamar, Tordillo y Villa Gessell) de la provincia.
Dolores tendrá representación en: Futsal, Hockey, Basquet, Handball Playa, Voley y Softbol.