DOLORES EN MEDIOS NACIONALES: EL CRONISTA DESTACÓ DOS PROPUESTAS GASTRONÓMICAS DE NUESTRA CIUDAD

Dolores volvió a recibir reconocimientos: el diario El Cronista incluyó dos emblemáticos puntos gastronómicos de nuestra ciudad en su más reciente publicación sobre los paradores imperdibles de la Ruta 2. Aquí te contamos cuáles son y qué dijo el medio:

1. Santa Narcisa (Km 196.5, Sevigné – partido de Dolores)

Se describe como una fábrica de quesos gourmet, con elaboración propia de quesos, salames y otros productos regionales. En la nota se destaca la Provoleta ahumada como “un imperdible” de este lugar.

2. Parrilla Carlitos (intersección de la Ruta 2 y la Ruta 63, Dolores)