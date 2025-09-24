DOLORES: DETIENEN A UN HOMBRE TRAS UNA DENUNCIA POR AGRESIONES Y AMENAZAS

Tras una investigación, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda de esta ciudad, que terminó con la detención de un hombre de 41 años.

La denuncia señala que días atrás la víctima, una mujer de 57 años, regresó a su domicilio cuando un hombre se acercó, la intimidó y le arrojó piedras. Además, la mujer denunció que recibió amenazas -presuntamente con expresiones alusivas a incendiar la vivienda y causar daños a su grupo familiar- y que fue agredida físicamente, tras lo cual sufrió golpes.

La denunciante contaba con una restricción de acercamiento vigente, botón antipánico y un seguimiento policial tras la denuncia radicada recientemente.

Durante el procedimiento, la policía incautó una barra de hierro de aprox. un metro y un bidón de cinco litros, elementos que, podrían haber sido utilizados en el episodio bajo investigación.

El detenido permanece alojado en la comisaría de Dolores.