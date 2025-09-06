DOLORES: DESTRUCCIÓN EXPEDIENTES EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS N.º 1/2023

El Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Dolores, sito en la calle Buenos Aires N. ° 127 de Dolores, Provincia de Buenos Aires, interinamente a cargo del Dr. Martín Bava, hace saber que, conforme a las disposiciones de la Ley 17.292, la Acordada N.º 34/81 y la Resolución N.º 2479/98, ambas de la C.S.J.N., se ha dispuesto la destrucción de quinientos diez (510) expedientes del registro de la Secretaría Penal (planillas desde la 108 a la 124 -inclusive-). Los listados de expedientes se encuentran en la Secretaría Penal a disposición de las partes para su consulta y el ejercicio de derechos que confiere el plexo normativo por el término de treinta (30) días desde la última publicación.

Fdo. Martín Bava. Juez