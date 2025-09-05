Comienza un ciclo de peñas en el Parque Termal

El Shopping del Parque Termal Dolores, conocido como Termales Mall, también será un espacio de peñas de folklore.

Con la coordinación del payador Emanuel Gabotto, el ciclo tendrá una peña por mes y contará con figuras reconocidas del canto y la danza de nuestra ciudad y la región.

La idea surge entre el cantor Francisco Monrroy, también con un espacio gastronómico en Termales y el desarrollador Damián Garmarinj, y equipo, responsable de ese imponente centro comercial.

Gabotto, reconocido artista y gestor cultural se suma a la propuesta y ya ha convocado importantes valores folclóricos que con, entrada libre y gratuita, se presentarán en el escenario de Termales Mall.

Con el apoyo del municipio y algunas firmas privadas, más todos los locales del shopinng, se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre la primera peña!

Estarán, entre otros, Bombo Legüero, Amigos del Camino y Juan Antonio Márquez. La conducción estará a cargo de Mariángel Gabotto y el horario es entre las 18 y las 21 hs.

Otro espacio más se suma a los muchos que ya son epicentro de la cultura dolorense, tanto gestados por el Municipio, como por particulares, o por ambos.

Este es otro de los aportes culturales de Emanuel Gabotto que contento afirma; “agradezco a todos los que se suman a estas propuestas, que junto al Día del Payador, a la Fiesta de los Parajes Rurales y por supuesto a nuestra Fiesta de la Guitarra, son motores emocionales para uno que representa la ciudad y gestiona por la ciudad que ama, permanentemente”.

Próximamente Emanuel viajará a Cuba a uno de los eventos más grandes de la Isla, entre otras muchas actividades que tiene de aquí a fin de año.