COMIENZA LA 3ra. EDICIÓN DE LAS JORNADAS ESTUDIANTILES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE 26

El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 26 invita a toda la comunidad a participar de la 3ra Edición de las Jornadas Estudiantiles, que se llevarán a cabo los días 24, 25 y 26 de septiembre, a partir de las 18.30 horas, en el gimnasio de la Escuela ENET.

Estas Jornadas, ya consolidadas como un espacio de encuentro, aprendizaje y celebración, tienen como protagonistas a los y las estudiantes, quienes compartirán sus producciones, reflexiones y experiencias.

Durante los tres días se podrá disfrutar de:

– Talleres y exposiciones a cargo de estudiantes y docentes.

– Muestras de proyectos interdisciplinarios.

– Actividades culturales, recreativas y artísticas abiertas a la comunidad.

– Espacios de diálogo y reflexión sobre la educación, la creatividad y la vida estudiantil.

Con esta nueva edición, el Instituto 26 reafirma su compromiso con la formación integral y el protagonismo estudiantil, invitando a toda la comunidad a ser parte de un evento que combina conocimiento, creatividad e integración.