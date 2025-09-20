CASTELLI: EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD

Comenzó la diplomatura de gestión industrial dictada por la Universidad Nacional de Capitán Sarmiento, en nuestro Centro Universitario. 29 vecinos y vecinas que estudian en Castelli, de forma gratuita y presencial.

“No fue una promesa de campaña”, expresó el Intendente Francisco Echarren, que estuvo presente en el inicio, donde saludó, felicitó y deseó grandes éxitos a todos los presentes.

Además, destacó la inversión realizada junto al Gobernador Axel Kicillof para poder inaugurar el Centro Universitario, equiparlo con tecnología de última generación y que sea modelo en la región. Por otra parte, mencionó el importante trabajo de gestionar carreras universitarias a través de convenios con prestigiosas facultades de todo el país.

Carreras estratégicas, para que el día de mañana puedan tener salida laboral en las nuevas empresas que se instalan en el Parque Industrial. Este es el Castelli que queremos, que planifica a futuro y que busca oportunidades y alternativas para todos los vecinos.