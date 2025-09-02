DestacadoDolores

 BERNARDO STAMATEAS PRESENTA SU LIBRO “VIDA NUTRITIVA” EN DOLORES

La Secretaría de Cultura invita a toda la comunidad a participar de una jornada muy especial con la presencia del reconocido escritor, psicólogo y conferencista Bernardo Stamateas, autor de numerosos libros de desarrollo personal y liderazgo que han inspirado a miles de personas en todo el mundo.
🗯️No solo presentará su último libro sino que además, en una charla abierta, Stamateas compartirá herramientas prácticas para crecer, superar obstáculos y potenciar nuestras fortalezas, en un espacio pensado para reflexionar, aprender y motivarnos.
📅 Martes 9 de septiembre
🕗 20:00 hs�
📍 Teatro Unione – Castelli 264�
🎟️ Entrada libre y gratuita
