 BERNARDO STAMATEAS PRESENTA SU LIBRO “VIDA NUTRITIVA” EN DOLORES

La Secretaría de Cultura invita a toda la comunidad a participar de una jornada muy especial con la presencia del reconocido escritor, psicólogo y conferencista Bernardo Stamateas, autor de numerosos libros de desarrollo personal y liderazgo que han inspirado a miles de personas en todo el mundo.
No solo presentará su último libro sino que además, en una charla abierta, Stamateas compartirá herramientas prácticas para crecer, superar obstáculos y potenciar nuestras fortalezas, en un espacio pensado para reflexionar, aprender y motivarnos.
Martes 9 de septiembre
� 20:00 hs�
Teatro Unione – Castelli 264�
Entrada libre y gratuita