Automovilismo en Dolores: Ojeda y Garrido se quedaron con las finales

El autódromo “Miguel Ángel Atauri” recibió el pasado domingo la séptima fecha de la temporada 2025, con un gran marco de público a pesar del mal clima.

La jornada dejó como ganadores a Felipe Ojeda y David Garrido.

El piloto de Maipú volvió a lo más alto con su Fiat 128, imponiéndose en la Final 1. Detrás suyo se ubicaron los dolorenses Facundo Espil y Agustín Godas, que completaron el podio.

En la segunda carrera, el marplatense Garrido alcanzó su primera victoria del año, aunque la clasificación oficial quedó bajo revisión por cuestiones deportivas. En esta oportunidad, Enzo Ojua (Dolores) se quedó con el segundo lugar, seguido por Espil.

Además, participaron de la jornada Gaspar Ilundain, Franco Pivano, Matías Alday, Francisco Tieri, Fabián Muñoz, Ezequiel Sala y Martín Aguirre.

Con competencias atractivas y un circuito impecable, la categoría cumplió con su séptimo capítulo y ya piensa en lo que será la próxima cita, programada para el fin de semana del 21 de octubre.