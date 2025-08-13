Villa Gesell celebra la 29º Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal

La celebración gastronómica y musical se realizará este fin de semana largo, del 15 al 17 de agosto.

Llega el fin de semana largo de agosto y Villa Gesell se prepara para la gran Fiesta del Chocolate, la ChocoGesell, que llegó a su edición número 29.

La celebración se realizará en la localidad costera del 15 al 17 de agosto.

La ChocoGesell comenzó en 1996 por iniciativa de la Municipalidad de Villa Gesell, “asociando la actividad pública y privada en un evento cuyo objetivo era promocionar la ciudad en temporada baja”, según se informó en un comunicado.

Se agrega que “para lograr esto se captó la atención de todas las empresas relacionadas en forma directa con la producción de la repostería en chocolate y afines”.

Durante los tres días de la ChocoGesell se realizarán “demostraciones gastronómicas de diferentes expositores de manera gratuita, como así también grandes sorteos”.

“Los niños disfrutan de un espacio de juegos de plaza y la familia tiene la posibilidad de disfrutar, adentrándose en el bosque, de toda la oferta cultural e histórica de nuestra reserva forestal”, afirman desde la comuna.

“Acompañando la fiesta, están presentes nuestros artesanos geselinos con sus hermosos trabajos y feriantes invitados de la región. Además, se presentan shows de artistas locales e invitados”, cierra la invitación.

El cronograma completo de la ChocoGesell se puede consultar en este enlace.