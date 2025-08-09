PortadaSociedad

Un incendio en el Puerto de Frutos de Tigre quemó parcialmente dos locales

El fuego sorprendió a vecinos y turistas en pleno paseo comercial. Las llamas fueron controladas y ahora investigan cómo comenzó todo.

Un incendio que se desató en un local de venta de artículos de mimbre y fibrofácil en el Puerto de Frutos de Tigre, y que luego alcanzó a un comercio vecino, sorprendió a curiosos y turistas que recorrían el tradicional paseo comercial. El fuego fue reducido, y las autoridades investigan por qué se desató.

Las llamas aparecieron alrededor de las 10 de este sábado. La situación no pasó a mayores gracias a la intervención inmediata de los bomberos de Prefectura Naval, que lograron controlar el foco principal en poco más de media hora, según informaron Todo Noticias y Ecos Diarios.

Además de Prefectura, trabajaron en el lugar el cuartel de bomberos de Tigre, personal del Centro de Operaciones Tigre (COT) y Defensa Civil.

El trabajo coordinado permitió que el incendio no se propagara a otros locales del Puerto de Frutos, uno de los puntos turísticos más visitados de la zona norte.

El fuego se concentró en el interior del primer local, pero la rápida respuesta evitó daños mayores. No hubo que lamentar víctimas ni heridos entre los presentes, aunque un bombero debió ser asistido por inhalación de humo. Según informaron, se encuentra fuera de peligro.

Por el momento, las autoridades investigan cuáles fueron las causas que provocaron el inicio de las llamas.

