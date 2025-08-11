Tres personas murieron tras un choque y vuelco en la ruta 3

El accidente ocurrió en la localidad bonaerense de Villarino, cerca de Bahía Blanca. Otra persona sufrió heridas de gravedad.

Dos mujeres y un hombre fallecieron y otra persona resultó con heridos graves como consecuencia de un choque con posterior vuelco entre una camioneta y un automóvil, producido este domingo en el kilómetro 706 de la Ruta 3 Sur, a la altura de Villarino, cerca de la ciudad de Bahía Blanca.

Las víctimas fueron identificadas como Nancy Luovecez y Miriam Louvecez, de 68 y 64 años respectivamente, oriundas de Médanos, otra localidad de la región sur. Ambas viajaban sobre una Toyota Hilux que impactó con un Renault Sandero en el kilómetro 706 de esa ruta nacional, en las inmediaciones del puesto Zoofitosanitario.

Como consecuencia del hecho, que es investigado por peritos, la camioneta terminó volcada a un costado del camino. Y su conductor, un hombre de 76 años, fue trasladado al Hospital Municipal de Bahía Blanca con heridas de consideración. Sin embargo, horas después el hombre falleció. El cuarto ocupante de la camioneta, está internado pero, en principio, fuera de peligro.

En tanto, los ocupantes del otro auto, afortunadamente, no sufrieron lesiones. Se trata de Ramón Molina, de 47 años, Carolina Gallardo, de 35, y dos niños de 2 años, con residencia en Punta Alta.

Al lugar del incidente se acercó personal de la Subcomisaría de Cerri y de la Policía Vial. El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción y Juicio N°1.