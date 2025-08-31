Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha

El incidente se registró entre Carlos Casares y Pehuajó, en una zanja totalmente anegada. No hay heridos ni víctimas fatales.

“Una ráfaga nos sacó de la ruta”, relató el chofer, que junto a unos 40 pasajeros debió ser rescatado en lancha por personal de emergencia. Todos fueron trasladados a otro colectivo para continuar viaje hacia la localidad de América, en el oeste bonaerense, sin registrarse heridos ni víctimas fatales.

“Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero la ráfaga nos empujó hacia la banquina”, explicó.

El micro avanzó unos 100 metros hasta empantanarse, con el agua cubriendo las ruedas. El episodio ocurrió en medio de un panorama climático crítico: rigen alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes en al menos 12 provincias.