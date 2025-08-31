REUNION DE COLPROBA EN MERCEDES

Los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) y sus Comisiones se reunieron el la Ciudad de Mercedes.

El Presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Dolores, Dr. Juan Pablo Cremonte, preside la Comisión de Incumbencias Profesionales que sesionó junto a la de Informática, de la que también participaron los Dres. Andres Sachella y Enrique Pereyra. Los Dres. Horacio Fahey y Mario Etchevarren concurrieron a la de Derecho Previsional y Seguridad Social. El Dr. Juan Carlos Valente a la de Derecho Penal y Asuntos Penitenciarios, donde estuvieron disertando tres miembros del Observatorio de la Suprema Corte del Régimen Penitenciario. El Dr. Alfredo Abait en la de Deportes. Y el Dr. José Ignacio Ochoa en Abogacia Joven. Luego se compartió un almuerzo de camaradería en la “Quinta de Eventos”, donde dio un breve saludo el Intendente Juan Ustarroz e hicieron uso de la palabra el Presidente del Colegioanfitrión, Dr. Hernan Salaverry, el Presidente de la Caja de Previsión, Dr. Fabian Portillo (Mar del Plata) y el Presidente de COLPROBA, Dr. Bienvenido Rodriguez Basalo (Quilmes).