DestacadoDolores

RECAPTURAN A MENOR FUGADO DEL CENTRO DE CONTENCIÓN DE DOLORES

En las últimas horas, un adolescente de 17 años que permanecía alojado en el Centro de Contención de Dolores fue recapturado, luego de haberse evadido.
La situación fue advertida por un llamado al 911, lo que desencadenó un despliegue de móviles policiales en distintas zonas. Minutos más tarde, el joven fue ubicado e interceptado en el kilómetro 219 de la Autovía 2, cuando se desplazaba en dirección a Buenos Aires.
El menor, residente en Miramar y vinculado a una investigación judicial por delitos contra la propiedad, fue trasladado al Hospital Municipal para la revisión médica de rutina.
Posteriormente, y por orden del Juzgado interviniente, se dispuso su regreso al Centro de Contención.
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte