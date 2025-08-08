RECAPTURAN A MENOR FUGADO DEL CENTRO DE CONTENCIÓN DE DOLORES

En las últimas horas, un adolescente de 17 años que permanecía alojado en el Centro de Contención de Dolores fue recapturado, luego de haberse evadido.

La situación fue advertida por un llamado al 911, lo que desencadenó un despliegue de móviles policiales en distintas zonas. Minutos más tarde, el joven fue ubicado e interceptado en el kilómetro 219 de la Autovía 2, cuando se desplazaba en dirección a Buenos Aires.

El menor, residente en Miramar y vinculado a una investigación judicial por delitos contra la propiedad, fue trasladado al Hospital Municipal para la revisión médica de rutina.