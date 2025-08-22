PRIMER PREMIO LITERARIO PARA J.C. PIRALI EN ESPAÑA

Un nuevo galardón ha obtenido el poeta dolorense Juan Carlos Pirali. En esta ocasión, resultó ganador del certamen literario organizada por editorial Creatividad Literaria de Madrid, España. El texto de la poesía es el siguiente:
CIUDAD DE MELILLA
¡Oh! ciudad de Melilla, sus encantos,
en la costa africana se destacan,
primitivo bastión de los fenicios
que dejaron su rasgo en amalgama.
Territorio español con sus paisajes
expandiendo belleza inigualada,
con el beso del mar Mediterráneo
que refleja sus brillos esmeralda.
Su turismo enaltece cualidades
que la magia genial sublime exalta;
un crisol de culturas que se integra
con orgullo total por la comarca.
En Melilla La Vieja resucita
un pasado feliz de tierra hispana;
edificios estilo modernista
compartiendo lo bello de las playas.
Fue Melilla por siglos en el mundo
un valioso puerto de avanzada.
Hoy exhibe su impronta de progreso
en un rumbo de paz y de esperanza.
Autor Juan Carlos Pirali