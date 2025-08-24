Policía Rural detiene a Joven por Robo en Lezama

En la noche del Sábado, personal de la patrulla Rural de Lezama fueron convocados por un llamado proveniente de una vecina de Lezama, quien había sido víctima de un robo en su establecimiento ubicado en el Paraje Pessagno.

Según su testimonio, al llegar a su domicilio, observó que una persona salía del interior de la propiedad llevándose un televisor, una escopeta y cuchillos, y se daba a la fuga en una moto de color azul. Inmediatamente, se activó el operativo cerrojo en conjunto con personal de la localidad vecina de Chascomús, logrando la detención de un masculino mayor de edad oriundo de la localidad de Chascomus, quien se movilizaba en una moto marca Guerrero de color azul.

Durante la persecución, se determinó que el sospechoso había descartado los elementos sustraídos en el camino.

Interviene UFID 10 a cargo del Dr. Jonathan Robert quien avaló el procedimiento y ordeno su Detención.

La rápida acción de la policía y la colaboración de la comunidad permitieron la detención del sospechoso y la recuperación de los elementos sustraídos. La investigación continúa para determinar si hay otros involucrados en el hecho.