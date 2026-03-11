LEZAMA – MYRIAM MONGAY: “PARA NOSOTROS GOBERNAR ES PRIORIZAR, VAMOS A ESTAR CERCA DE LO QUE LE OCURRE A LOS VECINOS”

La intendente municipal dejó inaugurado el 15° periodo de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante del distrito.

En el recinto del Concejo Deliberante de Lezama, la jefa comunal Myriam Mongay se dirigió el lunes a los ediles y la comunidad en la apertura de Sesiones Ordinarias 2026, analizando la situación actual del municipio y estableciendo metas para el presente año.

En primer lugar, agradeció a los empleados municipales que desde el primer día “mostraron una actitud colaborativa y de acompañamiento permanente” y luego se refirió a los discursos opuestos- a nivel nacional y provincial- que circulan en torno a la gestión pública y afectan directamente a los municipios.

COPARTICIPACIÓN: “en febrero se recibió de Provincia un 12 % menos que el mes anterior y ahora en marzo, se proyecta una nueva caída del 5% que representa en términos reales una baja de 65 millones mensuales en el ingreso de las arcas municipales”

FOCO DE LA GESTIÓN: “vamos a priorizar lo urgente e impostergable. Entre la burocracia y la urgencia, nosotros elegimos la urgencia. Entre la especulación política y las necesidades de la comunidad, elegimos lo que le ocurre a los vecinos”.

METAS DE LA GESTIÓN PARA EL AÑO 2026:

 Fortalecer las condiciones del empleado municipal, no solo desde el aspecto salarial sino en el ejercicio de los derechos y obligaciones vinculados con la tarea a realizar.

 Gestionar financiamiento para culminar viviendas, porque sabemos que el déficit habitacional es una de las problemáticas que más angustia a nuestras familias.

 Profundizar las gestiones para la concreción y/o culminación de obra pública: la Casa de la Provincia, cloacas del Barrio “Maruca Zamboni”, readecuación de convenio por iluminación LED para zona urbana por 350 millones de pesos, financiamiento para la finalización de las 4 cuadras de asfalto de la calle José C. Paz. Obras que tienden a favorecer la calidad de vida de los vecinos.

 Garantizar la atención, la escucha genuina y la intervención adecuada en pos de contener, cuidar, restituir derechos vulnerados y buscar alternativas de solución en la medida de lo posible.

 Promover un modelo de atención y de cuidados centrado en cada usuario, la familia y la comunidad a través de los diferentes efectores de salud.

 Poner en funcionamiento el Centro de Primera Infancia y el Centro de Día para fortalecer el desarrollo de calidad de niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva de Derechos.

 Sostener la inversión del Fondo de Financiamiento Educativo con intervenciones de mejora en las instituciones educativas del Distrito, transporte a estudiantes terciarios y universitarios, Casa Estudiantil en La Plata, más de 30 becas estudiantiles terciarias y universitarias y propuestas culturales y deportivas para las infancias y juventudes.

 Nutrir de políticas dirigidas a personas adultas mayores que impulsen un envejecimiento más justo, saludable y digno, espacios para los jóvenes e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

 Ahondar en una gestión sustentable vinculada a la garantía de los servicios y el cuidado del ambiente. Inversión en contenedores para una recolección diferenciadade residuos.