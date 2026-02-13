Lezama: dos mujeres quedaron detenidas tras allanamiento por presunta comercialización de estupefacientes

En el marco de una investigación por presunta tenencia y comercialización de estupefacientes, personal policial llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Lezama que culminó con la aprehensión de dos mujeres mayores de edad y el secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

La pesquisa se desarrolló durante varios meses a partir de tareas investigativas y análisis de registros fílmicos que permitieron detectar presuntas maniobras de venta de sustancias en un domicilio de la ciudad. Con las pruebas reunidas, se solicitó una orden de allanamiento que fue otorgada por la Justicia y ejecutada en la jornada del 12 de febrero.

Durante el procedimiento, realizado en una vivienda del barrio El Tero, se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, balanzas de precisión, anotaciones vinculadas a la actividad investigada, elementos de fraccionamiento y envases, además de una importante cantidad de recipientes y otros objetos utilizados presuntamente para la preparación y distribución de sustancias.

Asimismo, se procedió al secuestro de 690 gramos de picadura y flores de marihuana, junto con cinco plantas en proceso de secado con un peso total de 4,700 kilogramos, y 45 plantas con un pesaje de 47,680 kilogramos, elementos que quedaron incorporados a la causa como material estupefaciente presuntamente destinado a su comercialización.

Por otra parte, por razones de necesidad y urgencia, se procedió al secuestro de una escopeta calibre 14 hallada en el lugar, iniciándose una causa paralela por tenencia ilegal de arma de fuego.

La investigación estuvo a cargo del ayudante fiscal de Estupefacientes de Chascomús, Dr. Jorge Larrarte, bajo las directivas de la UFIJ N° 3 de Dolores, encabezada por el Dr. Marcos Scocimarro, y con intervención del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial Dolores a cargo del Dr. Christian Sebastián Gasquet.

El operativo contó con la colaboración del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Lezama, mientras que la instrucción policial estuvo a cargo de la Estación de Policía Comunal Lezama.

En la jornada de hoy, las mujeres aprehendidas fueron trasladadas a sede judicial para prestar declaración indagatoria y, posteriormente, la Justicia dispuso su detención, por lo que quedaron alojadas a disposición del magistrado interviniente en el marco de la Ley de Estupefacientes.