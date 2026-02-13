LezamaPortada

INCENDIO PARCIAL DE CAMIÓN EN AUTOVÍA 2

Incendio parcial de un camión este viernes en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 154, mano descendente.
El hecho se registró cuando el rodado, un Mercedes Benz, que circulaba desde Mar del Plata hacia Buenos Aires transportando pescado, por causas que hasta el momento se desconocen, se incendio provocando daños materiales.
El conductor, un hombre de 60 años domiciliado en Mar del Plata, fue asistido en el lugar por personal médico y resultó ileso. No obstante, y de manera preventiva, se dispuso su traslado al UPA Trauma de Lezama para una mejor evaluación.
En el lugar trabajaron los Bomberos de Lezama, quienes lograron sofocar las llamas y Policía Vial.
