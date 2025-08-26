Milei calificó de “orcos destituyentes” a los legisladores opositores

El presidente apuntó a diputados y senadores que buscan “romper el país”. También advirtió que insistirá con sus reformas “por más que el Congreso las quiera revertir”.

En la inauguración del nuevo edificio de Corporación América, el presidente Javier Milei combinó recuerdos personales de su paso por la empresa con críticas directas a la oposición parlamentaria. El mandatario dedicó varios pasajes de su discurso al Congreso de la Nación y a la relación con los legisladores, a quienes acusó de querer dinamitar su programa económico. No hizo ninguna referencia al escándalo de las supuestas coimas en el área de Discapacidad.

“El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es el que le toca lidiar con los orcos del Congreso, con esos destituyentes que lo único que están buscando es romper el programa económico, están apostando para romper el país, promoviendo proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal, aprobando cualquier tipo de barbaridades sin tener financiamiento”, lanzó Milei desde el escenario.

El presidente sostuvo que esas actitudes opositoras eran “absolutamente previsibles”, y utilizó una metáfora de ajedrez para graficar la tensión: “Las negras también juegan. No es que hoy al Gobierno le falte política, es que los de enfrente quieren romper todo, que es algo muy distinto”.

Milei también apeló a una cita de Sun Tzu para caracterizar a los legisladores críticos de su gestión: “Al político demagogo no le importa prender fuego al país y gobernar sobre las cenizas, porque lo que les importa es tener el poder. No les importan los argentinos de bien, y está claro que no les importan, porque ellos son los argentinos del mal, que son los vividores y los que han destrozado este país”.

Ya sobre el cierre, el presidente volvió a advertir que insistirá con sus reformas estructurales a pesar de las trabas parlamentarias. “Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses? Por más que el Congreso las quiera revertir, no me molesta, vamos a insistir después”, afirmó.

Con un tono desafiante, Milei concluyó su discurso reiterando que “las fuerzas del cielo” acompañan su proyecto y volvió a cerrar con su ya clásico “¡Viva la libertad, carajo!”.