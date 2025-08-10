CERTAMEN DE LA CANCIÓN SURERA 2025

En la sede de la Secretaría de Cultura se llevó a cabo una emotiva velada en el marco del Certamen de la Canción Surera – Jorge Baduel, Edición 2025, realizado en homenaje al recordado guitarrista y compositor Abel Fleury.

El público acompañó con entusiasmo la presentación de los diez finalistas, que ofrecieron lo mejor de su repertorio surero en una noche cargada de talento y tradición.

Los resultados fueron los siguientes:

• “Desasosiego” – Roberto Morete (Dolores) • “El hornero y su destino” – Pascual Miguel Suárez (Cosquín) • “A la Virgen Milagrosa del Monte” – Carlos Alberto Gates (Dolores)