CERTAMEN DE LA CANCIÓN SURERA 2025

En la sede de la Secretaría de Cultura se llevó a cabo una emotiva velada en el marco del Certamen de la Canción Surera – Jorge Baduel, Edición 2025, realizado en homenaje al recordado guitarrista y compositor Abel Fleury.
El público acompañó con entusiasmo la presentación de los diez finalistas, que ofrecieron lo mejor de su repertorio surero en una noche cargada de talento y tradición.
Los resultados fueron los siguientes:
• “Desasosiego” – Roberto Morete (Dolores)
• “El hornero y su destino” – Pascual Miguel Suárez (Cosquín)
• “A la Virgen Milagrosa del Monte” – Carlos Alberto Gates (Dolores)
El galardón al Mejor Intérprete fue para Lucas Bianchi, de Dolores, quien se consagró como nuevo ganador del certamen.