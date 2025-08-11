JUAN PABLO GARCÍA Y MARCOS ELIZALDE CHARLARON CON VECINOS DURANTE EL FIN DE SEMANA

La lista de candidatos a concejales y consejeros escolares que encabeza Marcos Elizalde, realizó este fin de semana sus primeras recorridas de campaña.

El sábado la actividad se centró en el Barrio de la Estación. La caminata comenzó en Plaza Negri y contó con la presencia de vecinos y los candidatos que acompañan el proyecto de cambio del Intendente Juan Pablo García en Dolores.

Durante el domingo, candidatos y vecinos caminaron por el Parque Libres del Sur, el Paseo de la Guitarra y las Plazas Belgrano, 25 de Mayo y Moreno.

Así, el intendente presentó a Marcos Elizalde, su candidato a concejal, y a quienes integran la lista. Juntos recorrieron las calles, escucharon inquietudes, recibieron propuestas y compartieron dos jornadas de diálogo y participación ciudadana.

“El contacto con los vecinos es fundamental para seguir construyendo una ciudad mejor. Este es el camino que elegimos: escuchar, trabajar y avanzar con todos”, afirmó el Intendente.