Invierno crudo: alerta amarilla por temperaturas bajas en Dolores y una franja de la costa bonaerense

El aviso afectará a diez distritos del noreste bonaerense. Recomendaciones y cuidados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó una alerta amarilla por temperaturas bajas extremas para los distritos bonaerenses de La Plata, Berisso y Ensenada, y una franja costera de la Bahía de Samborombón.

La alerta afectará en las próximas horas al este de Castelli, este de Chascomús, este de Dolores, este de Lezama, este de Magdalena, este de Punta Indio y este de Tordillo.

En estos casos, el SMN advierte que las bajas temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas”.

Las recomendaciones para evitar complicaciones ante este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud:

Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

de ropa liviana. Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

(caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.). Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

del sistema respiratorio. Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

y evitar el consumo de bebidas alcohólicas. En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse , consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano. De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.

¿Qué es un evento de temperaturas extremas?

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

Para los eventos fríos, el Sistema de Alertas se basa en los resultados del proyecto de investigación “Análisis de la mortalidad asociada a bajas temperaturas en la República Argentina en el período 2005-2015”, realizado por un equipo conformado por profesionales de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales y de las ciencias de la atmósfera, entre los cuales se contó con integrantes del Ministerio de Salud de la Nación y del Servicio Meteorológico Nacional.

En esta investigación se analizaron y caracterizaron los efectos de los días fríos y de las olas de frío del semestre frío (abril a septiembre) del período 2005-2015 sobre la mortalidad diaria en la Argentina, evidenciando un aumento significativo de la mortalidad bajo condiciones de frío extremo.

El SAT-Temperaturas Extremas Frío fue desarrollado para funcionar de manera automatizada utilizando los datos de las temperaturas máximas y mínimas registradas en días anteriores y el pronóstico para el siguiente día. En base a esta información el Sistema emite los niveles de alerta correspondientes a cada área. En general, el pase de nivel de alerta (verde a amarillo, amarillo a naranja, naranja a rojo) está dominado por dos efectos fundamentales: a) la persistencia de un evento y b) la probabilidad de tener temperaturas extremas más frías que los umbrales más extremos.